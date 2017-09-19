Okullar açıldı denetimler arttı

Ekipler denetimlerde 3 internet salonuna ve 25 araca cezai işlem uyguladı.

Sakarya’da 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Sakarya’da 716 okulda 180 bin 466 öğrenci ders başı yaptı. Okulların başlamasıyla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 34 ekip toplam 121 personel ‘Çocukların Korunmasına Yönelik’ denetim uygulaması yaptı. Ekipler 155 okul ve çevresini, 43 İnternet salonu, 12 oyun salonu, 57 kahvehane, 12 iddia bayi, 3 içkili yer, 28 büfe, 125 okul servis aracı, 111 araç kontrol etti.

Denetimler sonucunda 1 aranan şahıs yakalanırken, 3 internet salonuna ve 25 araca cezai işlem uygulandığı belirtildi.