Okulun ilk günü ulaşım ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla 17 Eylül Pazartesi günü Belediye otobüslerinin öğrencilere ücretsiz olarak hizmet sunacağını açıkladı.
Yeni dönemin öğrenciler için başarılı olmasını temenni eden Fatih Pistil, 17 Eylül Pazartesi günü belediye otobüsleriyle kimliklerini gösteren tüm öğrencilerin ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtti. Pistil, okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi adına toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.