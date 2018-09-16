İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulun ilk günü ulaşım ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla 17 Eylül Pazartesi günü Belediye otobüslerinin öğrencilere ücretsiz olarak hizmet sunacağını açıkladı.


Yeni dönemin öğrenciler için başarılı olmasını temenni eden Fatih Pistil, 17 Eylül Pazartesi günü belediye otobüsleriyle kimliklerini gösteren tüm öğrencilerin ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtti. Pistil, okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi adına toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.