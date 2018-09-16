Okulun ilk günü ulaşım ücretsiz

Yeni dönemin öğrenciler için başarılı olmasını temenni eden Fatih Pistil, 17 Eylül Pazartesi günü belediye otobüsleriyle kimliklerini gösteren tüm öğrencilerin ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtti. Pistil, okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi adına toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.