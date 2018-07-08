Öldürdüğü kişinin cenazesi için hastaneye gelince yakayı ele verdi

Olay, 2 gün önce Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat E. (42) uzun süredir birlikte yaşadığı H.D. (32) isimli kadın şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklanarak öldürüldü. Yaşanan olay sonrasında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik görüntüleri sonrasında cinayeti H.D. isimli kadın şüphelinin işlediği tespit edildi. Ekiplerce H.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, şüpheli cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince yakayı ele verdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.