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30 Nisan 2018 12:52

Öldürüldükten sonra nehre atılan Ercan Demiral’ın cinayetinde gelişme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nde ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan Ercan Demiral cinayetiyle ilgili 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Öldürüldükten sonra nehre atılan Ercan Demiral’ın cinayetinde gelişme

30 Nisan 2018 12:52

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, geçilen şubat ayında Arifiye ilçesi Türk Çaybaşı mevkinden geçen Sakarya Nehri’ne ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan Ercan Demiral daha sonra balıkçılar tarafından bulunmuş, jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Gerçekleşen cinayetle ilgili Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri titiz çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, İstanbul’dan Sakarya’ya gelen bütün araçları tek tek inceledi. Jandarma ekipleri yaptığı titiz çalışma sonucunda cinayetle ilgisi olduğu ileri sürülen biri avukat M.A., N.Y., N.A., K.A., Ö.A., C.K., A.İ., N.İ., A.İ., isimli şahıslara karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.




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