Olgunlar turnuvası başladı

Olgunlar Turnuvası yapılan maç ile başladı.

Olgunlar Turnuvası kura çekiminin tamamlanmasıyla start aldı.Kura çekimi sonrası grupların belirlenmesiyle, 25 Haziran Pazartesi akşamı ilk müsabaka gerçekleşti. Müsabaka öncesi Sapanca Spor’un altyapı takımları gösteri maçı yaptı. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr.Aydın Yılmazer, “Olgunlar Turnuvasının tüm spor severlere hayırlı olsun. Müsabakaların saygı, sevgi, birlik, beraberlik ve centilmence geçmesini temenni eder ve tüm takımlarımıza turnuva boyunca yapacakları karşılaşmalarda başarılar dilerim” dedi.

Yılmazer’in konuşmasının ardından, turnuvanın ilk maçı Efsane Güldibi - Şirin spor karşılaşmasıyla start aldı. Başlama vuruşunu ise Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve Belediye Başkan yardımcısı İsa Sezer yaptı.