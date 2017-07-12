Ömer Halisdemir Spor Kompleksi açılıyor

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Spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını sürdüren Sapanca Belediyesi, ilçeye yepyeni bir spor tesisi daha kazandırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Şehit Ömer Halisdemir’in adını taşıyan tesis Sakarya Protokolünün katılacağı törenle hizmete girecek. Kurtköy Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kurulu olan tesiste; hem çocukların eğlenmelerine hem de büyüklerin dinlenmelerine imkân verecek, çok amaçlı büyük bir park, spor sahası ve kafeterya bulunuyor.

Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi’nin 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladığını belirten Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Halkımıza verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getirmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir’in adını da bu spor tesisimizde yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize davet ediyorum. Spor kompleksimizin tüm vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.