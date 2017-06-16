Orhangazi Caddesi asfaltla buluştu

kat sıcak asfalt çalışmalarının sona erdiğini, bayramdan sonra yapılacak çalışmalar neticesinde caddeye son halini vereceklerini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çalışmaların gerçekleştirildiği Orhangazi Caddesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Daire Başkanı Haydar Akbulut, caddenin birinci kat asfaltının tamamlandığını, çalışmaların bayramdan sonra devam edeceğini belirtti. Kısa süre önce Orhangazi Caddesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak bir duyuruda bulunduklarını hatırlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Şehrimizin önemli giriş kapılarından olan caddede birinci kat asfalt çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak caddeyi trafiğe açtık. Caddenin minder zeminini hazırladığımız bu çalışmalarda duble yolun bozuk olan asfaltını kaldırdık. Yolun Dörtyol’dan şehre giriş kısmına bin 700 metre boyunca, diğer kısmına ise 900 metre boyunca asfalt attık. Çalışmalarımız kapsamında 4 bin 500 ton minder tabakası serdik. Bayram sonrasında Orhangazi Caddesi’nde önce kaldırım çalışmaları gerçekleştirecek, ardından ise ikinci kat sıcak asfaltı atacağız. Böylece cadde yeni bir görünüme kavuşacak. Şehirde sürdürdüğümüz sıcak asfalt çalışmalarımıza programımız dahilinde devam edeceğiz” diye konuştu.