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Ortaokul önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ortaokul önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ortaokul önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 8043. Sokak Madanoğlu Ortaokulu önünde yaşandı. Olayda, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, bir dönercide otururken Gürkan U., ile tartıştı. Dükkandan ayrılan ismi öğrenilemeyen şüpheli şahıs, bir süre sonra pompalı tüfek alıp araçla geri geldi. Şüpheli şahıs tartıştığı Gürkan U.'ya ateş açtı. Saldırıda Gürkan U. ile yolda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Ekrem Y., yaralandı. Gürkan U., yaralı halde yaya olarak kaçmaya çalışırken saldırgan peşinden defalarca ateş açtı.


Saldırganın elinden kurtulan Gürkan U. ve diğer yaralı Ekrem Y., ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gürkan U., ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hasanesi'ne sevk edildi. Saldırıda tüfekten çıkan saçmalar park halindeki üç araca da zarar verdi. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı yolu trafiğe kapatan polis, delil topladı. Yapılan incelemede olay yerinde 9 adet boş fişek bulundu.


Kaçan saldırganın yakalanması için çalıma başlatıldı.

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