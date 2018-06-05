Oruçlar Hızırtepe’de dualarla açıldı

Adapazarı Belediyesi tarafından Hızırtepe Mahallesi’nde düzenlenen halk iftarına Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti Milletvekili adayı Çiğden Erdoğan Atabek, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve yönetimi, Hızırtepe Mahallesi Muhtarı Bedri Aslan ve çok sayıda mahalle halkı katıldı. Başkan Dişli ve AK Parti milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, masaları tek tek gezerek vatandaşla sohbet etti. Prof.Dr. Bayram Ali Çetinkaya’nın katılımı ile yapılan iftar sohbetinde Ramazan ayı ve önemi anlatıldı. Hızırtepe’de Ubeydullah Sekizli İlahi Grubu’nun seslendirdiği birbirinden güzel ilahiler ile açılan oruç sonunda dualar yapıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Ramazan ayının maneviyatının büyük olduğunu ifade ederek, “Ramazan kardeşliktir, hoşgörüdür. Bir ve beraber olmaktır. Bu kardeşliği sevgiyi bugün Hızırtepe Mahallemizde paylaşmak için toplandık. Davetimize katılarak, bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi 8 Haziran Cuma günü Tepekum Mahallesi İrfan Sokak’ta, 11 Haziran Pazartesi Camili Sait Faik Okulu Bahçesi’nde ve son iftarını ise 13 Haziran Çarşamba günü Korucuk’ta Toki Okul Bahçesinde verecek.