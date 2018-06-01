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01 Haziran 2018 13:58

Oruçlar Yenigün Mahallesi’nde açıldı

Adapazarı Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği halk iftarı Yenigün Mahallesi Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikle devam etti.

Oruçlar Yenigün Mahallesi’nde açıldı

01 Haziran 2018 13:58


Adapazarı Belediyesi tarafından Yenigün’de düzenlenen halk iftarına Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti Milletvekili adayı Ali İnci, AK Parti İlçe yönetimi, Yenigün Mahallesi Muhtarı Nevzat Berber, Okul Müdürü Necmi Gökyokuş ve çok sayıda mahalle halkı katıldı. Başkan Dişli ve AK Parti milletvekili adayı Ali İnci masaları tek tek gezerek vatandaşla sohbet etti. İlahilerle başlayan programda Diyanet-Sen Sakarya Şubesi, Başkanı Ali Güzeldal yemek duası yaptırdı.


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Ramazan ayının maneviyatının büyük olduğunu ifade ederek, “Ramazan kardeşliktir, hoşgörüdür. Bir ve beraber olmaktır. Bu kardeşliği sevgiyi bugün Yenigün Mahallemizde toplanarak paylaşmak için toplandık. Davetimize katılarak, bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Adapazarı Belediyesi; 4 Haziran Cuma günü Hızırtepe Kapalı Pazaryerinde,8 Haziran Cuma günü Tepekum Mahallesi İrfan Sokak’ta, 11 Haziran Pazartesi Camili Osmanbey İlköğretim Okulu Bahçesi’nde ve son iftarını 13 Haziran Çarşamba günü Korucuk’ta verecek.




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