OSB’nin atık suları Sakarya Nehri’ni kirletmeye devam ediyor

Duruma tepki gösteren Maksudiye Mahalle Muhtarı Himmet Özdemir, "Sanayi büyüdükçe, geliştikçe bu sorun artarak karşılanamaz oldu” dedi.

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinden geçen ve ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Sakarya Nehri’ne döktüğü atık su vatandaşların 6 ay önce tepkisine neden olmuştu. Maksudiye Mahallesi’nden nehre bırakılan atık su, nehrin üzerini siyaha bürümüş ve çevreye yayılan kötü kokudan vatandaşlar rahatsız olmuştu. Bunun üzerine yapılan haberlerle birlikte yetkililer atık sudan numune alarak inceleme başlatmıştı. Daha önceden nehre bırakılan OSB’nin atık suları, nehre akmaya devam ediyor.

"Geliştikçe bu sorun artarak karşılanamaz oldu"

Duruma tepki gösteren Maksudiye Mahalle Muhtarı Himmet Özdemir, "2009-2010 yıllarında Söğütlü 3. OSB kurulmaya başlandığı zaman bu sıkıntıları yaşayacağımızı az çok tahmin ediyorduk ama ilerleyen zamanlarda daha çok artacağını tahmin etmemiştik. Çünkü o zaman arıtmanın yapılacağı söylenmişti. Ocak ayı zamanıydı bu sorun gündeme geldiği zaman artarak vardı. Arıtmanın Şubat ayı sonunda biteceği ve bu sorunların ortadan kalkacağı söylenmişti. Biz bürokratlara inanmak zorundayız, bu iş kavga ve gürültüyle çözülmeyecek. Bu kadar siyah renk ve koyu renkte akan bir su değildi fakat sanayi büyüdükçe, geliştikçe bu sorun artarak karşılanamaz oldu. Bize arıtma kurulduğunda bu sorunun tamamen ortadan kalkacağı söylendi. 2 aydır muazzam bir şekilde Sakarya Nehri kirletilmekte. Biz insan olarak OSB’lere, üretime hiçbir zaman karşı değiliz ama bunlar yapılırken altyapısının da yapılması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

“Bunu yapanı bulmak lazım”

Üretime karşı olmadıklarını ancak tedbirlerin alınması gerektiğine değinen Özdemir, “Bu çevre kirliliğinin oluşturduğu olay ile önce Sakarya Nehri’ni kirletiyoruz, zehirliyoruz ve balıklar ölüyor. Çevresi, kıyı ve arazisi kurur oldu. Rüzgarsız havalarda bu bölgede bulunan tarlalarda çalışan insanlar abartısız bir şekilde söylüyorum kokudan dolayı maskeyle çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu benim Maksudiye bölgemde en az 8 tane köyün arazisi var. Bu sadece benim bölgemden aktığı için bir yerden benim sorunum gibi gözüküyor ama maalesef bu sorun bölgede bulunan 8 köyün sorunu. Bu civarın, hepimizin, insanlığın sorunu. Böyle devam etmemesi lazım. Biz daha evvelden bu tür haberleri başka yerde duyduğumuz zaman abartılıyor sanıyorduk ama başımıza gelince anladık. Çok zor bir durum. Çevre Korumadan’da geldiler numuneleri aldılar. Hangi fabrikaların olduğu tespit edilecek. Onları öğreneceğiz inşallah ve daha sonra ikaz edilecekler. Oradaki fabrikaların tamamı su ile çalışmıyor ortalama 15 fabrikanın su ile ilişiği var, bunun cezasını diğer müesselere kesemezsiniz. Bunu yapanı bulmak lazım. Bakalım bu işin sonu ne olacak” diye konuştu.