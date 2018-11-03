Oto galericide silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Caddesi üzerinde bulunan bir oto galerici de F.A. ile B.Ş. isimli iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada F.A., B. Ş'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yaralanan B.Ş., olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinden aracıyla ayrılan F.A. ise Adapazarı'nda polise giderek teslim oldu. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.