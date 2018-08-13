Otobüs terminalinde 539 adet ecstasy hap ele geçirildi

Üzerinde ecstasy hap ile yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Arifiye ilçesinde bulunan otobüs terminalinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında F.A. (25) isimli şahıstan üzerinde kral tacı figürü bulunan 538 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekipleri terminale uyuşturucu getirdiği öğrenilen S.K. (33) isimli şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ecstasy hap ele geçirilirken, terminalde yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve hakim karşısına çıkan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.