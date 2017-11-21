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21 Kasım 2017 10:36

Otomobil akaryakıt istasyonunda yanmaya başladı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde petrol ofisi girişinde bir anda yanmaya başlayan otomobilin söndürülmesiyle büyük bir faciadan dönüldü.

Otomobil akaryakıt istasyonunda yanmaya başladı

21 Kasım 2017 10:36


Edinilen bilgilere göre, olay Alifuatpaşa Parla Caddesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Parla Caddesinden aşağıya inen otomobil akaryakıt istasyonuna girdiği anda benzin hortumundaki kaçak yüzünden bir anda alev aldı. Akaryakıt pompaları ile akaryakıt tankına gelmeden duran otomobile hemen sürücüsü ile birlikte akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle hemen müdahale etti. Otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yaşanan olay akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangında faciaya ramak kaldığı görülürken, otomobilin akaryakıt pompa ve tanklarına ulaşmadan söndürüldüğü görülüyor.




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