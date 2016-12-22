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22 Aralık 2016 16:39

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

22 Aralık 2016 16:39

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sakarya’dan Karasu’ya giden Nejdet O. idaresindeki 54 PL 700 plakalı otomobil sürücüsü Karasu ilçesi Limandere Mahallesi mevkiinde araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.
Kazayı Gören diger sürücüler 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan Nejdet O.,’ya olay yerinde ilk müdaleyi yapmasının ardından Sakarya Egitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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