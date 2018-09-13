Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesinin D-100 karayolu Bekirpaşa mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., idaresindeki 54 YH 069 plakalı otomobil ile G.D., idaresindeki 54 YZ 730 plakalı kamyonet Bekirpaşa Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet devrildi otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, kazada sürücü S.K. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.