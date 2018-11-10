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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi arkasındaki ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bir binanın bahçe duvarına çarparak devrildi. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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