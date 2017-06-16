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16 Haziran 2017 11:48

Otomobil ters döndü: 2 yaralı

Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpan otomobil ters döndü.

Otomobil ters döndü: 2 yaralı

16 Haziran 2017 11:48

Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adapazarı-Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan 54 PN 411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Otomobilin bariyerlere çarpmasının ardından meydana gelen kazada araç yol kenarında bulunan tarlaya ters olarak devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan iki kişi bulundukları yerden yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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