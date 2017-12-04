Otomobil yol kenarındaki kanala uçtu: 1 ölü

Kazada, genç yaştaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karapürçek ilçesi Kayalar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayalar mevkiinde Serhat Daloğlu idaresindeki 54 H 4597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki kanala sert bir şekilde otomobili ile giren Serhat Daloğlu olay yerinde ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Daloğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç sürücü Daloğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ve yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.