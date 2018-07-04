Otomobil yön tabelasına çarptı: 3 yaralı

Kaza, Arifiye ilçesi D-650 karayolu Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Yavuz İ. idaresindeki 35 AYH 39 plakalı hafif ticari araç yön tabelasına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Yavuz İ., Nihat Ü. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 3 yaralıyı çıkartarak, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı 3 kişi ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.