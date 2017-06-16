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16 Haziran 2017 10:44

Otomobilin çaprtığı tilki telef oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde aç kaldığı için karayoluna inen tilki, bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Otomobilin çaprtığı tilki telef oldu

16 Haziran 2017 10:44


Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi Karasu - Kaynarca karayolunda bir tilkiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve kanlar içinde kalan tilki, telef oldu. Vatandaşlar yolun ortasında yatan tilkiyi görünce araçlarından indi. Duyarlı vatandaşlar, ölü tilkiyi bulunduğu yerden kaldırarak yol kenarına bıraktı. Büyükyanık Mahalle sakinleri ise, bazen yaban hayvanlarının yolu kullanarak karşıdan karşıya geçtiğini söyleyerek, karayolunu kullanan sürücülerin daha dikkatli olmalarını istediler.




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