Otomobilin çaprtığı tilki telef oldu

Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi Karasu - Kaynarca karayolunda bir tilkiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve kanlar içinde kalan tilki, telef oldu. Vatandaşlar yolun ortasında yatan tilkiyi görünce araçlarından indi. Duyarlı vatandaşlar, ölü tilkiyi bulunduğu yerden kaldırarak yol kenarına bıraktı. Büyükyanık Mahalle sakinleri ise, bazen yaban hayvanlarının yolu kullanarak karşıdan karşıya geçtiğini söyleyerek, karayolunu kullanan sürücülerin daha dikkatli olmalarını istediler.