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Otomobil'in içine kaçan kediyi itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobile giren kedi itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal ortama salındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobile giren kedi itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal ortama salındı.


Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin altına giren kediyi gören vatandaşlar kediyi oradan çıkarmak için bir süre uğraştı. Bulunduğu yerden çıkmayan kedi için vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı kurtarma ekibi kediyi bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşamına saldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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