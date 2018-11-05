Otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 gün önce Karasu ilçesi Üçyol mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 TM 6716 plakalı otomobil ile A.G. idaresindeki 54 FR 975 plakalı panelvan tipi araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan B.A. ve A.A. hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan, kazanın yaşandığı an bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, kazanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde; Adapazarı istikametinden gelmekte olan otomobilin, kavşaktan dönmek istediği esnada yavaşladığı ve arkadan gelen panelvanın araca çarpma anı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile ise otomobil ile panelvan tipi aracın savrularak refüje çıktığı ve otomobilin takla attığı anlar yer alıyor.