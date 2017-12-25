Otomobillerinde uzun namlulu silahlar ile yakalandılar

Zanlıların otomobilinde iki adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri ’şok’ uygulamasında, polisin ’dur’ ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca da polis ekipleri kaçan otomobili Serdivan İlçesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerindeki bir sokakta yakaladı. Otomobil içerisinde bulunan G.B., S.S., O.T., N.S.E., isimli toplam 4 kişi gözaltına alınırken, otomobil içinden 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından üzerlerine çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.