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10 Mayıs 2018 14:31

Otoyolda şarampole devrilerek hurdaya dönen lüks otomobilden sağ çıktılar

TEM İstanbul-Ankara otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil yol kenarında bulunan kanala uçtu.

Otoyolda şarampole devrilerek hurdaya dönen lüks otomobilden sağ çıktılar

10 Mayıs 2018 14:31

Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden iki kişi yaralı kurtuldu.


Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul-Ankara TEM Otoyolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine gitmekte olan Selçuk Nuri Gürel idaresindeki 34 KAG 69 plakalı lüks otomobil, sağanak yağış sonrası yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetin kaybederek kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak takla atan araç otoyol kenarında bulunan kanala düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Selçuk Nuri Gürel, araçta sıkıştığı yerden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde sıkışan Perihan Gürel ise, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden şans eseri yaralı olarak kurtulan Selçuk Nuri Gürel ve Perihan Gürel, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanığı Behçet Işık, "Otoyoldan yol kenarına uçan araç sürücüsünü sıkıştığı yerden arkadaşlarımın yardımıyla çıkarttık. Hurdaya dönen bu otomobilde bulunan sürücü ve diğer kişi kazadan yaralı kurtuldu" dedi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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