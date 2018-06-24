Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

Sandık başında AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, yeni evlenecek çifti sandık başında tebrik etti.

Türkiye genelinde yapılan 24 Haziran erken genel seçimleri kapsamında Sakarya’da 705 bin 200 seçmen 2 bin 235 sandıkta saat 17.00’a kadar oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemleri kapsamında Erenler ilçesinde bulunan Nurettin Tepe İlkokuluna gelen gelin ve damat 1130 nolu sandıkta gelinlik ve damatlık ile oylarını kullandı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç beraberinde Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Teşkilat Başkanı Resul Erdoğan Yılmaz Erenler’de oy kullanma merkezlerini dolaştı. Sandık başında gelin ve damadı gören heyet genç çifti tebrik ederek kullandıkları oyların hayırlı olmasını diledi.