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30 Ağustos 2018 11:57

Oyuncak akülü ATV’yi dükkan önünden çaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde akülü oyuncak ATV’yi çalan bir şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Oyuncak akülü ATV’yi dükkan önünden çaldı

30 Ağustos 2018 11:57


Olay, Akyazı ilçesinin Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir elektronik eşya dükkanında meydana geldi. Dükkan önüne satılmak için konulan akülü çocuk aracını kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından çalındı. ATV’nin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerasını incelediğinde arabanın çalındığını gördü. Kamera görüntülerini polise vererek şikayetçi olan iş yeri sahibi hırsızın bulunmasını istedi.


Öte yandan görüntülerde gencin oyuncak aracı incelemesi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi götürmesi de yer alıyor.




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