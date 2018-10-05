(Özel) 3 ton odun ve 1 ton kömürü sele kapılan vatandaş yardım istedi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 ton odun, 1 ton kömür ve kalorifer kazanı selde zarar gören vatandaş yetkililerden yardım istedi.

Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde yaşayan Çetin Hatipoğlu isimli vatandaşın evi 5 gün önce yaşanan selde büyük zarar gördü. Hatipoğlu'nun yaşadığı evinin arka bölümünde bulunan odunluk yıkıldı. Odunluğun içerisinde bulunan 3 ton odun ile 1 ton kömür sele kapıldı. Yaşanan sel sonrasında mağduriyet yaşadığını dile getiren Hatipoğlu yetkililerden yardım istedi.

Sel felaketinden 1 gün önce odun ve kömür aldığını belirten Çetin Hatipoğlu, aldığı odun ile kömürlerin hepsinin sele kapıldığını söyledi. Hatipoğlu, “Pazar günü sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ile beraber bir sel felaketine uğradık. Yetkililere yine de teşekkür ederiz Pazar günü yaşanan sel felaketi sonrasında gelerek hasar tespitleri yaptılar. Hasar tespitleri sonucunda ağır hasar kaydı yazdılar benim binama. Ben selden 1 gün önce yani Cumartesi günü odun ve kömürümü alarak kış hazırlığımı yapmıştım. Ama Pazar günü yaşanan sel hepsini aldı götürdü. Netice sonucunda biz de devletimizden bir yardım bekledik. Ama sonuçta ben Fak-Fun-Fon'a gittiğimde bana dediler ki sizin bölgenize doğalgaz geliyor, size kalorifer kazanı yardımı yapamayız. Yetkililer doğalgaz geleceğini söylediler ama oturduğum bölge imar dışı olduğu için bana doğalgaz 3-4 sene sonra gelecek. Yani doğalgaz geleceği için benim kaybettiğim 3 ton odunum, 1 ton kömürüm ve kalorifer kazanımı hasardan saymadılar. Benim binama ağır hasar kaydı yazarak tutanak tutulmasaydı ben hiçbir destek, yardım beklemezdim. Ben yetkililerden doğalgaz bana yaklaşık 3-4 sene sonra geleceği için kazan yardımı yani odun, kömür yardımı yapılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.