(Özel) 450 kilogramlık bal kabağı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor

Sakarya'da kendi tarlasında yetiştirdiği 450 kilogramlık bal kabağı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kabak sahibi Fadıl Uzak yaptığı açıklamada, “Vatandaşlar tarafından büyüttüğüm kabak ilgi görüyor. Devamlı tarlaya gelip fotoğraflar çekiyorlar” dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ormanköy'de bulunan arazisinde ceviz, mısır ve diğer sebzelerden yetiştiren ve asıl işi kuyumculuk olan Fadıl Uzak, Adapazarı'nın kabak memleketi olduğunu göstermek için Amerika'dan getirttiği kabak tohumlarını tarlasında öğrendiği metotlarla yetiştirmeye başladı. Güvercin gübresi takviyesi ile büyüyen kabaklar 450 kiloya ulaştı. Yetiştirdiği kabakla Avrupa rekorunu kırmak isteyen Uzak, hedefinin Amerika'daki 900 kilogram olan kabağı geçmek.

“Amerika'nın da rekorunu kıracağım”

Kabakların bu seviyeye gelmesinde internetten bilgi aldığını belirten Uzak, “Bundan birkaç yıl önce okuduğum haberde Amerikalı vatandaşın 800-900 kilogram civarında kabak yetiştirmiş. Daha sonra heves ettim, o yetiştirdiyse bende yetiştiririm dedim ve oradan çekirdek getirttirdim. Çekirdekleri ekerek kabağı büyüttüğüm ilk sene fazla başarılı olamadım. 2'nci sene ise 515 kilogram civarında çıktı. Geçen sene az ektim, bu sene tekrar çekirdek getirttim ve şuanda 450 kilogram kadar oldu ama bütün hedefim o Amerikalıyı geçmek. O, 800 - 900 kilogram yetiştirebiliyorsa ben neden yetiştirmeyeyim dedim. Önümüzdeki sene inşallah daha iyi irtibat kuracağım ve oradan bilgi alacağım. Tabi zaten irtibat halindeyiz bize tarif ediyor ama bir püf noktası var ki onu söylemiyor sanırım. Ben iddialıyım, 800 kilogram hedefine ulaşacağım. Avrupa rekorunu kırdım şuanda Avrupa'da benden büyük kabak yetiştiren yok. Ama maalesef Amerika'da ki vatandaşın yetiştirdiği boyuta ulaşamadım. Elinde sonunda 800 kilogram kabağı yetiştireceğim inşallah. Vatandaşlar tarafından büyüttüğüm kabak ilgi görüyor. Devamlı tarlaya gelip fotoğraflar çekiyorlar. Haberlerde okuyarak gören vatandaşlar beni arıyor ve çekirdekten istiyorlar. Bende çekirdeği isteyen vatandaşlara gönderdim. Ama daha şimdiye kadar 150 kilogramdan fazla yetiştiren olmadı. Hedefim, Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek. Şimdiye kadar Avrupa rekorunu kırdım ve Amerika'nın da rekorunu kıracağım inşallah” dedi.