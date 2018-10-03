(Özel) 70 yaşında uçma hayalini gerçekleştirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 70 yaşındaki adam, uçma hayalini Serdivan Kırantepe'de yamaç paraşütüyle gerçeğe dönüştürdü. Sezgin "Uçarken hiçbir güvensizlik duymadım” dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde paraşütle uçmak isteyen vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırantepe'ye akın etti. Yıllardan beri uçma hayali olan 70 yaşındaki Muhsin Sezgin de hayalini Kırantepe'de paraşütle uçarak gerçekleştirdi. Uçarken kendini videoya çeken Sezgin'in çok mutlu olduğu görüldü.

"Uçarken hiçbir güvensizlik duymadım"

Uçuş sırasında büyük heyecan yaşadığını söyleyen Sezgin, "Ufaktan beri F-16 ve paraşütle uçmayı arzu ediyordum. Sonunda başardım. Herkesin başarmasını istiyorum. Uçmak ayrı bir zevk veriyor. Uçarken biraz korktum ama uçtuktan sonra hayallerim gerçek oldu. Çok mutluyum. Herkese ve özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Yukarıdan baktığınızda aşağıda şahane bir manzara var. Sağın solun açık altın boşluk. Gayet mutlu oluyorsun. Uçarken hiçbir güvensizlik duymadım. Gayet güvenli, güzel, şahane. Uçmanın bir yaşı yok. Herkes uçabilir" dedi.