Anne Zennur Çiğdem, "Düşmana kendimizi güldürmeyeceğiz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na destekler sürüyor. Destekler kapsamında Taraklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde oturan Zennur Çiğdem ve köylüler tarafından yapılan 3 bin 120 paket Uğut tatlısı, yapılan tören ve dualarla Kızılay’a teslim edilerek Afrin’e gönderildi.

Suriye’nin Afrin Bölgesinde görev yapan Uğur Çiğdem’in annesi Zennur Çiğdem konuşurken göz yaşlarına hakim olamadı. Çiğdem, "Gönderdiğimiz bu uğut tatlısını Allah Afrin’de görev yapan Mehmetçiklerimize yemek nasıp etsin. Burunları kanamadan inşallah zafere ulaşırlar. Sağ salim ailelerine ulaşırlar. Bende bir anne olarak Afrin’de görev yapan olum Uğur Çiğdem için çok gururluyum. Düşmana kendimizi güldürmeyeceğiz. Afrin’e görev yapan oğullarımız için devamlı fetih sürelerini okuyoruz. Bizde köylüler olarak bu Uğut tatlısını yaparak Mehmetçik’e moral olsun diye gönderdik” dedi.

Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman yaptığı açıklamada, "Afrin’deki harekat için bütün Türkiye tek vücut olmuş ve elimizden ne geliyorsa destek olmaya çalışıyoruz. Bizimde orada bir evladımız görev yapıyor. 10 günlük bir üretimle yaptığımız 3 bin 120 paket uğut tatlısının laboratuvar sonuçlarını da alarak Kızılay aracılığıyla burada bugün teslim töreni gerçekleştirdik" diye konuştu.

Sakarya Kızılay Şube Başkanı Sadi Tiryaki ise yaptığı konuşmada, "Bu gün birlik ve beraberliğin çok önemli bir günü. Ordumuzun aslında ne bereye, ne atkıya, ne yiyeceğe ihtiyacı var. Hiçbir iaşeye de ihtiyacı yok. Tabii ki devletimiz çok güçlü. Burada yapılan ve Mehmetçik’e gönderilen Uğut tatlısının askerimize moral açısından, halkımızın büyük bir teveccühüyle biz Kızılay olarak, Afrin’e ulaştıracağız. Orada görev yapan Mehmetçiklerimize hem moral ve hem onların iaşesine katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.

Köy meydanında yapılan törende Uğut tatlıları Mehmetçik’e gönderilmek üzere dualar eşliğinde Kızılay aracına yüklenerek yola çıktı.