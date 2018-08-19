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19 Ağustos 2018 14:46

(Özel) Böyle umursamazlık görülmedi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde elinde bulunan telefon ile ilgilenerek ters şerit üzerinde ilerlemekte olan vatandaş, dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu.

(Özel) Böyle umursamazlık görülmedi

19 Ağustos 2018 14:46

Bisiklet sürücüsünün direksiyonu bırakarak telefonla uğraştığı esnada dengesini kaybedip seyir halindeki aracın altında kaldığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz günlerde Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde ters şeritte ilerleyen A.K. isimli bisiklet sürücüsü direksiyonu bırakarak telefonu ile ilgilenmeye başladı. Telefonuyla ilgilenirken bisikletin direksiyonunu bırakan ve yolu kontrol etmeyen sürücü bir anda dengesini kaybederek seyir halinde olan araca çarptı. Dikkatsizliği sonucu aracın altında kalan sürücü A.K. yaralandı. A.K.’nin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı ilk müdahalesi sonrasında Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, bisiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan tuhaf kaza güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; bisiklet sürücüsünün ters şeritten ilerlemekte olduğu ve elindeki telefonla ilgilendiği esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın altında kaldığı anlar görülüyor. Daha sonrasında ise araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların kazazedeye yardım için seferber oldukları anlar yansıyor.




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