(Özel) Diş hekimleri hastaların ayağına gidiyor

Tedavi ve implanta yönelik yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara hizmet veren Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, hastaneye gelemeyen hastaların ayağına gidiyor. 2011 yılında kurulan birim, yatalak ve felçli vatandaşlara evlerinde hizmet vererek diş hastalıklarının tedavisini yapıyor. Haftada bir gün evde sağlık hizmetlerine kayıtlı takipteki hastalara hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, hasta ve yakınlarının takdirini kazandı. Birimin çalışmaları hakkında bilgi veren Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Metin Çoban, 2011 yılından beri 297 hastaya 658 kez hizmet verilen projenin bilinirliği arttıkça, hizmet almak isteyen hasta sayısının arttığını belirtti.

“Bu yılın ilk 6 aylık döneminde hizmet verilen kişi 100’e ulaştı”

Evde diş sağlığı hizmetine olan talebin her geçen gün arttığını söyleyen Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Başhekimi Diş Hekimi Metin Çoban, “Bu hizmet 2011 yılından beri çok daha faal bir şekilde yürütülmekte. Evde sağlık hizmetlerine tüm Sakarya ili içerisinde 444 38 33 numaralı telefondan ulaşılabilmekte. Buraya müracaat eden tüm hastalar evde sağlık kriterlerine uyduğu sürece bizlerin aynı gün içerisinde sistemimize düşmekte. Bizler o hastalar ile telefonla irtibata geçerek genelde haftada 1 gün olacak şekilde bu hizmeti rutin olarak her hafta devam ettirmekteyiz. Evde sağlık hizmetlerindeki ekibimiz şuan 4 kişilik bir ekip. 1 diş hekimi arkadaşımız, 1 hemşire, 1 diş sağlığı ve diş klinik yardımcısı ile aracı süren bir şoför arkadaşımız bulunmakta. 2011 yılında ilk başladığı zaman insanlar arasında bu çok fazla bilinmediğinden dolayı ilk başlarda çok fazla bir yoğunluk yoktu. Fakat 2011 yılından beri şuanda verdiğimiz hizmet 700’e yaklaştı. Fakat sadece geçen yıl 160-170 civarında hastaya hizmet verildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde de sayı 100’e yaklaştı. Yıllar geçtikçe hizmetin bilinirliği arttıkça sayı da artmakta” dedi.

“Diş temizlikleri yapılabiliyor”

Evde diş sağlığı hizmeti hakkında bilgiler veren Çoban, “Basit diş çekimleri yapılmakta, bunun haricinde insanlardan gelen en fazla talep protez diş işlemlerinde. Ağız içerisinde bulunan hareketli damak diye tabir ettiğimiz işlemleri gönül rahatlığı ile gitmiş olan hekim arkadaşımız ve ekip orada hastanın ölçüsünü alarak, alçı dökümünü gerçekleştirerek hastaya bu tür hizmetleri verebilmekteyiz. Bunun haricinde gidildiği zaman, hastanın ve aynı ortamda bulunan hasta yakınlarına ağız hijyeninde nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında eğitimleri de veriliyor. Diş temizlikleri yapılabiliyor. Bunun haricinde protezi, damağı kırılmış olduğu zaman bizle irtibata geçtikleri zaman gerekli işlemleri de yapıyoruz. Bu tür işlemler yapılırken hasta hiçbir şekilde kendisi evden çıkmak mecburiyetinde kalmıyor. Devlet bu yöntemle bu hizmeti sunuyor” diye konuştu.

“Hastalar hizmete olumlu bakıyor”

Hastaların hizmet karşısında memnun olduklarını dile getiren Çoban, “Hastalar bu hizmete olumlu bakıyor. Ekibimiz evlere gittiği zaman hastalarla birlikte kahvaltı yaptıkları, öğle yemeği yedikleri oluyor. Bu iş cefa çekilerek yapılarak bir iş, buradan kalkıyorsun 60 belki de 70 kilometre yol gidip hastaya hizmet veriyorsunuz ve ciddi manada hastalarda bu durumdan çok memnun oluyorlar. Memnuniyetlerini de kahvaltılar hazırlayarak, sohbet ederek, bahçelerinde ki meyve ve sebzeleri ikram ederek gösteriyorlar” şeklinde konuştu.