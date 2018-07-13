(Özel) Doktor ameliyatı yaptı hasta türkü söyledi

Doktor, hastasını motive etmek için uyguladığı metodu videoya alıp sosyal medyada paylaştı.

Sakarya’da tırnak batması şikayetiyle ToyotaSa Acil Yardım Hastanesine giden genç ameliyata alındı. Doktor, ameliyat sırasında hastasını motive etmek için farklı bir yol izledi. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen operasyon esnasında ameliyat masasına yatan yanık sesli genç türküler söyleyerek ayağına yapılan işlemi unuttu. Gencin türküsü bitmeden operasyonun bittiğini söyleyen doktor hastadan izin alarak arkadaşlarına o anları kaydettirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.