(Özel) Dolar ve Euro’nun yükselmesinin temel sebebi seçim

Dolar ve Euro bir haftada üst üste rekor kırdı. Yükseliş sonrasında Dolar 4.490, Euro ise 5.310 kadar yükseldi. Bu üst üste gelen tarihi rekorlar sonrası Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes yaşanan döviz artışının en temel sebebinin seçim arifesi olduğunu söyledi. Serbes, seçimler sonrasında fiyatların düşeceğini öngördüklerini de belirtti. Serkan Serbes ayrıca dövizin hem alındığını hem de satıldığını, ikisinin de dengede olduğunu ifade etti.

“Birikimlerimiz Dolar ve Euro üzerine”

Döviz bürosuna para bozdurmak için gelen Bahadır Kazdal, “Birikimlerimi Euro ve Dolar üzerine yapıyorum. Malum döviz kuru bu aralar çok yükselmeye başladı. Tabi insanlar haliyle birikim yapmak ihtiyacında bulunuyor. O yüzden bende birikimlerimi döviz üzerine yapıyorum. Fiyatlar son yüzyılın en yüksek fiyatlarıymış, çok fazla yükseldi öyle düşünüyorum. Son çeyrek dönemde Dolar ve Euro haddinden fazla bir yükselme sağladı. Bir süredir birikimlerimizi TL üzerinden yapıyorduk ama şu son dönemde, seçim dönemindeyiz zaten dolar ve Euronun artışı bizi tekrar dövize birikim yapmamızı sağladı. Bu yüzden tüm birikimlerimiz dolar ve Euro üzerine” dedi.

“Döviz hem alınıyor hem satılıyor”

Dolar ve Euroda seçim kararı alındıktan sonra bir yükselme olduğunu söyleyen Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, “Dolar ve Euroda seçim kararı alındıktan hemen sonra bir yükselme hız kazandı. Dövizin yükselmesinin en temel sebebi seçim arifesinde olmamız. Her seçim arifesinde Türkiye’de belli başlı dolar artışları, dolar artınca otomatik olarak altının da artması olağan bir şey. Çünkü piyasalar kararsız, seçimlerin sonucunun ne olacağı ne kadar büyük bir yüksek kanaat olsa da gerçekte bir belirsizlik var. Çok spekülatif haberler var, buda insanları dolara ve Euroya, dövize yani yabancı kurlara meyil ettiriyor. Satış kadar alış alan bir durumdayız. Normalde herkes alsa satan olmasa fiyatın altı boş diyeceğiz ama satan kadar alanda var. Yani ikisi dengeli gidiyor. O yüzden fiyatların bize göre seçime kadar yukarı olacağı yönünde. Döviz hem alınıyor hem de satılıyor şuanda fiyatlar reel. Piyasada fiyatlar oturdu, gerçek değerleri şuanda bu. Bunun düşmesi için çok kuvvetli bir şekilde seçimin sonuçlanması lazım. Seçim sonuçlanınca piyasalar tekrar güven inşa edecek, bu güven üzerine tekrar yine eskisi gibi fiyatlar düşer” diye konuştu.

“Fiyatlar seçimden sonra düşecektir"

Vatandaşların dövizlerini bozdurması konusunda bilgi veren Serbes, “Genel bir yükseliş var ama bu seçim arifesinin yükselişi. Yani bu geçici bir şey, biz bunu biliyoruz. Çünkü altında dövize oranla yükseliyor. Altının yükselmesi de tamamen doların yükselmesinden kaynaklı. Ama gerçekte baktığımız zaman Cumhurbaşkanımızın söyledikleri doğru, dışarıdan bir müdahale ile yükseldiği kesin yani. Seçimden hemen sonra kuvvetli bir çıkış olursa bir şekilde kazanan ya da kaybeden kim olacağı önemli değil, ondan sonra istikrar gelecektir muhakkak. Fiyatlarda düşecektir” şeklinde konuştu.