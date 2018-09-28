(Özel) Dünyanın ayva merkezi Geyve'de ayva hasadı başladı

Hasat hakkında bilgi veren Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Dünya'nın ayva üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de, Türkiye'nin de yüzde 70'i Geyve'den çıkmaktadır" dedi.

Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan, pazarda oldukça ilgi gören Geyve ayvasının 2018 yılı hasadı başladı. Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Geyve ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Toplanmaya başlanan ayva meyvesi üreticinin yoğun bakım mücadelesinden sonra hasat dönemine geldi.

Dünya'nın avya üretim merkezi Geyve

Dünya'nın yüzde 70'lik ayva üretimini Türkiye'nin, Türkiye'nin ise yüzde 70'lik kısmını Geyve ayvasının karşıladığını açıklayan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Ana geçim kaynağımız olan ayvamızın hasadı bu tarihlerde başlıyor. İnşallah arkadaşlarımız 1 ay boyunca ayvanın hasadını gerçekleştirecekler. Ayva bizim için önemli ve çok değerli. Çünkü ürün gamımızın içerisinde en yükse tonajımızı ayva ile almaktayız. Geyve ilçemizde sebze ve meyve üretimi anlamında yaklaşık 300 bin tona yakın ürün çıkmakta. Bunun baş sürükleyicisi, lokomotifi yaklaşık 65 bin tonluk yıllık üretimiyle Geyve ayvası. Dünya'nın ayva üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de, Türkiye'nin de yüzde 70'i Geyve'den çıkmaktadır” dedi.

“Ayvanın daha değerlenmesi için marka oluşturduk”

Geyve ayvasının tanıtımı için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, “Ayvamız kalitesi, rengi ve asit oranının düşüklüğüyle en meşhur ayvadır. Zaten bizde Geyve Belediyesi olarak 2014 yılında bir çalışma başlattık. Geyve Belediyemizin logosuyla alakalı bir çalışma düzenlendi, Geyve Belediyemizin logosu ayva oldu. Marka tescilleri, fuar süreçleri ve festival süreçleri başladı. Coğrafi şart başvurularımızda da bulunduk. Amacımız burada klasik belediyeciliğin haricinde ilçemizin en büyük gelir kaynağı olan ayvanın daha değerlenmesi, ülkemizdeki vatandaşlarımıza daha güzel sunumunun yapılabilmesi adına ciddi faaliyetlerimiz oluşmakta. Ve bu faaliyetlerin devamında Sakarya'dan, Türkiye' ve Dünya'ya çıkacağımız bir marka oluşturduk. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Üniversitesiyle yaptığımız ortak çalışmalarda markamızın tespitleri ve tescilleri yapıldı. Üreteceğimiz ürünler artık bu saatten sonra Türkiye'de ve Dünya'da ‘Geyva' markasıyla çıkacak. Markamız çok beğenildi. İlk defa Türkiye'de bir belediye, bir yöresel ürün anlamında marka oluşturuyor. Bizde Türkiye'de bunun ilkini yaşamaktan dolayı çok memnun ve mutluyuz” diye konuştu.

“Bu yılda ayva yüzleri tekrar güldürecek”

Bu yıl ayvanın yüzleri güldüreceğini ve yaklaşık 75 bin ton ayva elde etmeyi düşündüklerini söyleyen Kaya, “Bu yılda ayva inşallah yüzleri tekrar güldürecek. Çünkü şuanda çiftçi arkadaşlardan öğrendiğimiz rakamlar gayet mutlu ve memnun etti vatandaşımızı. İnşallah bizde Geyve Belediyesi olarak hem çiftçimizin diğer ürünleri ama lokomotif malımız ayva para etsin diye elimizden gelen tüm faaliyetleri sergileyeceğiz. 12-13-14 Ekim tarihlerinde Geyvemizde 3 gün sürecek muhteşem bir ayva festivaliyle hem çiftçimize katkı sağlayacağız hem ayvamızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bu sene biz son 3 yıllık verileri aldığımıza ilaveten söylüyorum yaklaşık 13 bin dekar alanda ayva üretimi yapılmaktaydı yalnız son 3 yıldan beri ayvanın bu gidişatından ve gelir getirmesinden dolayı 280 hektar alan daha ayva bahçesi oluşturuldu. Allah ömür verir, bir aksilik, kaza ve bela olmazsa 75 bin ton ayva elde etmeyi düşünüyoruz Geyve'de” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de en güzel ayva Geyve'de yetişiyor”

Ayva üreticisi Osman Önal ise, “Türkiye'de en güzel ayva Geyve'de yetişiyor. Bölgemiz ayva için çok elverişli bir bölge. Ayvamızı alıp yiyenler çok memnun. Geyve ayvasını yiyenler tekrardan yemek isterler. Bahçelerimiz de hasat zamanı. Özellikle ayva Geyve'de son zamanlarda daha güzel ve istekli satılmaya başlanıldı. Geyve Belediyemizin geçen sene yaptığı festivalden sonra bütün Türkiye, ayvanın Geyve'de yetiştiğini öğrendi. Bu arada ihracatta çoğaldı. Geyve'de şuanda satılmayan ayva hemen hemen hiç kalmadı gibi bir şey. Üretici fiyatlardan memnun, bu yıl geçen seneye göre hemen hemen yüzde 50 daha arttı fiyatlar. Vatandaşta memnun şuanda. Bu sene verim de güzel. Bütün yıllara oranla ayva şekli, rengi ve iriliğiyle güzel. Büyüklerimiz gebelikte ayva yiyen kadınların çocuklarının güzel olacağını söylerler. İnanıyoruz büyüklerimizin lafına, gerçekten de aslı var. Bütün insanlara ayva yemelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.