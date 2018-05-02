Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki İpek Balaban, aldığı aşırı kilolar sonrasında rahatsızlandı. Eşinin çalışamaması ile başlayan sıkıntılarla Balaban, bakıma muhtaç kaldı. 16 yıl içerisinde aldığı 250 kilo ile hareket edemez hale gelen İpek Balaban’ın umuduna İstanbul’da bulunan özel bir hastane yetişti. Sağlık personelinin yardımıyla obezite ambulansı ile hastaneye götürülen Balaban, yapılan tedavi sonrasında yavaş yavaş kalkabildiğini belirtti. Yapılan tedavi sonrasında hastaneden çıkan Balaban, Hendek’teki evine getirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerince obezite ambulansından indirilen İpek Balaban evine kadar taşındı.

Evine geldiği için çok mutlu olan ve yapılan tedavi sonrasında hareket edebildiğini belirten İpek Balaban yaptığı açıklamada, "Bana hastanede çok iyi davrandılar. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel davrandılar, bebek gibi baktılar bana. Sağlığıma kavuşturdular. Yürüyemiyordum, ayağımın üzerine hiç basamıyordum, zorlanıyordum. Gerçekleşen tedavi sonrasında arabaya biniyorum, kalkabiliyorum. Daha benim kilomu tartmadılar 1 ay sonra tedaviye gideceğim o zaman tartacaklar" dedi.