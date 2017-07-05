(Özel Haber) - 49 yaşında üniversiteden mezun oldu

Şafak yaptığı açıklamada, “49 yaşında tekrar üniversite mezunu olmak oda bir güzel. Değişik duygular yaşıyorum” dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreni düzenlendi. 26’ıncı dönem mezunlarını veren Sakarya MYO’da 350 öğrenci diplomalarını törenle aldı. 49 yaşındaki Ayşe Şafak’da mezun olmanın heyecanı ve gururunu yaşadı. Şafak, mezuniyet diplomasını Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik’in elinden aldı.

Şafak: “49 yaşında üniversite mezunu olmak güzel”

Okulundan mezun olan 49 yaşındaki Ayşe Şafak çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Basın ve Yayın bölümü mezunuyum Sakarya Üniversitesi’nden. Geçen yıl YGS’ye girmiştim, puanım yüksek gelince ve basınla da çok alakam olduğundan dolayı öğrenmek için Basın ve Yayın bölümünü tercih ettim. Çok isabetli bir tercih oldu. Değerli hocalarımdan, değerli bilgiler öğrendim, uygulamalar yaptık. Ben bu bölümü herkese tavsiye ederim. LYS’de ise Sakarya Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazandım. Ve Basın Yayında ki derslerimin de çok etkileri oldu. Çok güzel bir okul, hocalarıma teşekkür ediyorum. Bize gazetecilik mesleğinin ideallerini aşıladıkları için. Çok mutluyum bu bölümden mezun olduğum için. Mutluyum, tatlı bir telaşe 49 yaşında tekrar üniversite mezunu olmak oda bir güzel. Değişik duygular yaşıyorum” dedi.

“Sakarya’nın yerel gazetecilikte, Türkiye’de belli bir yeri var”

Okuduğu bölüm hakkındaki planlarını söyleyen Şafak, “Sadece gazeteciliği öğrenip, haber aşamalarını öğrenmek ve bilinçli bir yurttaş olmak istiyordum. Fakat yaptığım stajda mesleğin ideallerini de görmüş oldum, haber yazmanın, haber hazırlamanın ateşini görmüş oldum. İşin mutfağında da çalışmak istediğimi de fark ettim. Akademik kariyer olarak da düşünüyorum ama sahada çalışmak, bir gazete veya internet gazeteciliği yapmak güzel bir şey olacak. Sakarya’nın yerel gazetecilikte, Türkiye’de belli bir yeri var. Çok sayıda yerel gazete var, internet gazeteciliği de Sakarya’da yaygın. Buradan mezun olan bir öğrenci hemen iş bulma imkanına sahip. Bir çok alanlarda çalışma imkanlarına sahip. Aynı zamanda okulda öğrendiklerimiz, hocalarımızın yönlendirmeleri de mesleği yapma açısından, iş edinme açısından çok verimli oluyor. Hocalarımız yapılacak işler anlamında da bizlere yardımcı oluyorlar. İş bulmada veya yönlendirme de hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Sakarya Üniversitesi Basın ve Yayın bölümü Türkiye’de ki basın yayın bölümleri içerisinde en yüksek puana sahip ve yıllardır eğitim veriyor. Çok gelişmiş bir eğitim sistemi var, diğerlerine göre çok ileride bir seviyede Sakarya Üniversitesi” diye konuştu.

Özçelik: “Kendisine başarılar diliyoruz”

Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik ise yaptığı açıklamada, “Ayşe hanım bölümümüze ilk geldiği zaman çok heyecanlıydı, fakat bölümle alakalı hiçbir bilgisi yoktu. Biz kendisiyle yakından ilgilendik, diğer hocalarımız da yakından ilgilendi. Ve bir anda gazetecilik mesleğine adım atmış oldu. Kendisi bizde eğitim görürken, uygulamalı eğitim 3+1 modelimiz kapsamında gazetelerde de bu duygusunu pekiştirdi. 49 yaşında olmasına rağmen gazetecilik yolunda adım adım ilerlemekte. Buda tabi bizim diğer öğrencilerimizi de önemli ölçüde motive etti. Kendisini gören diğer genç arkadaşlarımız, mesleğe daha bir sıcak bakmaya başladı. Ve hoş bir atmosfer oldu, kendisine başarılar diliyoruz. Gazeteciliğe adım attığı yolda bizimde katkımız varsa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından başta Ayşe Şafak olmak üzere tüm öğrenciler kep atarak mezun oldu.