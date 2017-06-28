(Özel Haber) - Bayram boyunca 138 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların temiz, nezih ve güvenli ortamlarda deniz keyfi yaşamaları için plajlarda hizmet vermeye devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Karadeniz sahillerinde oluşturulan cankurtaran ekipleri 46 personel, 26 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 1 zodyak bot ile boğulma vakalarına karşı görev yapıyor.

Küçükosman: “138 vatandaşımıza müdahale ettik”

Ramazan Bayramı boyunca denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara anında müdahale ettiklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankurtaran Grup amiri Şaban Küçükosman, “26 cankurtaran kulesinde toplam 1 zodyak botumuz, 7 tane kurtarma jetski aracı ve diğer ekipmanlarımızla beraber 46 personelimiz çalışıyor. Bayram boyunca sürekli sabah saat 08.30 akşam saat 19.30’a kadar çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın birinci sırada tercih ettiği bölgelerimiz; Karasu, Kaynarca, Kocaali bölgesine cankurtaran hizmetlerini veriyoruz. Bu zaman zarfında bölgemizde boğulma tehlikesi geçiren 138 vatandaşımıza müdahale ettik. Bunlardan 23’ünü hastaneye sevk ettik diğerleri olay yerinde cankurtaran personelimiz tarafından ayakta tedavi edildi. Bölgemizdeki çalışmalarda vatandaşlarımızdan bazı beklentilerimiz oluyor, bu bölgemiz Karadeniz’in en tehlikeli akıntılarının oluştuğu bölgeler. Bu bölgelere yüzmeye gelen vatandaşlarımızın mutlaka cankurtaran olan yerlerde yüzmesini tavsiye ediyoruz. Cankurtaran olmayan bölgeler, yüzmeye elverişli olmayan bölgelerimiz bu bölgede cankurtaran yoktur veya tehlikelidir gibi bir takım uyarı tabelalarıyla bazı bölgelerimizi kontrol altına aldık. Ama maalesef o bölgeler biraz daha sakin olduğu için bazı vatandaşlarımız o bölgeleri tercih ediyor. Yinede biz Zodyak botlarımızla o bölgelerde gördüğümüz vatandaşları uyarıyoruz. Buradan çağrımız vatandaşlarımıza, mutlaka bu kumsalın tadını çıkarsınlar, cankurtaranların olduğu bölgelerde yüzmeye çalışsınlar. Kumsalımız çok geniş ve temiz bir kumsalımız var. Karasu Sahili, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmayla mavi bayrak ödülü almış bir plajımız. Vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz, mutluyuz. Biz onları her zaman hizmetindeyiz. Cankurtaranların uyarılarını dikkate almalarını bekliyoruz” dedi.