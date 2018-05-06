(Özel Haber) Bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlama arıcılığı bitiriyor

Altıparmak, “Yeni düzenlemeler, bir takım uygulamalar başlarsa bizim bu üzüntülerimiz giderilir” dedi.

Akyazı ilçesine bağlı Taşburun Mahallesi’nde yaşayan Nazım Altıparmak, 20 yıldır arıcılık mesleği ile uğraşıyor. Altıparmak’ın fındıklıktaki çok sayıda arısı bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlama ve tarım ilaçları nedeniyle telef oldu. Kovanlarındaki binlerce arının ölmesine tepki gösteren Altıparmak, ülkenin en büyük sorununun zirai ilaçların kontrolsüz şekilde kullanılması olduğunu söyledi. Bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlama yüzünden arılarının telef olduğunu ve buna bir dur denilmesi gerektiğini ifade eden Altıparmak, “Arı ölümleri, genel olarak bizim ova dediğimiz mısırın ekildiği düz arazide kışı atlatmak için arılarımızı aşağıya indiriyoruz. Bahar ve mısır ekimleriyle beraber ot ilacı denen şeylerle ovanın zehirlenmemiş bir karış toprağı kalmıyor. Maalesef ölümler de bu zaman başlıyor. Arılarımızı mısır ekiminden önce fırsat bulursak kaldırıp, orman eteklerine çıkarıyoruz zehirden etkilenmemek için. Geçmişte bu ot zehirleri sadece ovada uygulanıyordu. Şimdi ise bu ot zehirleri dağların en yüksek zirveleri olan yerleşim yerlerinde, su kaynaklarımızın geldiği yerde bile kullanılmaya başlandı. Halbuki üzerinde yazıyor su kaynaklarının oralarda kullanmayın diye. Hiçbir denetime tabi değil. Uygulayıcı hiçbir bilgiye sahip değil. Yani bu köyde birkaç yıl önce genç bir kardeşimiz bu tarım ilaçlarından atma esnasında aldığı zehirden dolayı vefat etti maalesef. Bunu bu millet bildiği halde hiçbir kontrol, hiçbir tedbir almadan bu zehirler atılıyor. Buna bir dur denilmesi lazım. Bu bizim mesleğimiz olan arıcılığı da olumsuz etkiliyor. Biz ovadan dağlara çıktık. Dağlardan sonra nereye kaçabiliriz. İnşallah bunca olan bitenden sonra yeni düzenlemeler, bir takım uygulamalar başlarsa bizim bu üzüntülerimiz giderilir. Bu arıcılık bizim şahsi meselemiz değil. Hem üretim yapıyoruz hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu arının bitkinin, meyvenin döllenmesinde çok ciddi yararı var ama bunu kim dikkate alıyor” dedi.