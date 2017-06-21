(Özel Haber) - Bir şehir Türkiye’yi besliyor

Özellikle megakent İstanbul’da Sakarya’da yetiştirilen ürünler pazar tezgahlarında ki yerini alıyor.

Dünyanın en verimli toprakları arasında gösterilen ve Türkiye’nin meyve ve sebze üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Sakarya, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesinin tamamına meyve ve sebze gönderiyor. Yaz ve kış meyvelerin bolca yetiştiği Sakarya’da, üretici ürünlerini tüm ülke geneline göndermek istiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, “Sakarya Marmara bölgesi için tarımda çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Dolayısıyla burada yetişen sebze ve meyveler özellikle kış sebzesi, yaz meyveleri Marmara bölgesinin tamamına gönderilmektedir. Özellikle İstanbul’u besleyen bir şehir haline gelmiştir. Burada narenciye hariç bütün sebze ve meyveler yetişmektedir. Enginar, lahana, marul yani bütün kış sebzesi bölgemizde yetişmektedir. Bu yetişen sebze meyveler İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin tamamını besliyor” dedi.

“Sakarya’daki ürünler Türkiye’nin her yerine yeter”

Sakarya’da yetişen meyve ve sebzenin tüm ülkeye yetecek kapasitede olduğunu belirten Başkan Muzaffer Kabacan, “2017 yılında Sakarya’mızda önemli bir ölçüde tarımda gelişmeler oldu. Üretilen sebze ve meyveleri yeterli tonajda aldık şükürler olsun. Kış mevsiminin iyi geçmesi dolayısıyla ürünlerimizin kalitesine de yansıdı. Sakarya aslında sadece Marmara bölgesini değil, Türkiye’nin her yerine yetecek ve besleyecek meyve ve sebze kapasitesi ve toprak bütünlüğüne sahiptir. Tabi ki bu sebze ve meyvelerin yoğun yetişmesi sonrasında sadece Marmara bölgesine bağlı kalmak istemiyoruz. Marmara bölgesindeki yapılaşmadan dolayı tarım arazi azdır. Sakarya bölgesinin ise tarım arazi çoktur. Bu da Sakarya’mızı önemli bir konuma getirmiştir” diye konuştu.

“Topraksız tarımcılığı Sakarya’ya kazandırmak istiyoruz”

Sakarya’ya topraksız tarımın kazandırmak istediklerini de belirten Kabacan, “Birde bölgemize yapılmasını arzu ettiğimiz topraksız tarımcılık dediğimiz bir olay var. Bunun özellikle bölgemize yapılması Sakarya’mıza bir ivme kazandıracaktır. Tabi ki bu topraksız tarımda yetişen ürünlerin hepsi organiktir, doğaldır ve daha hijyeniktir. Bu ürünlerde 1’e 8 daha fazla ürün alınmaktadır. Buralarda böyle bir tesisin yapıldığı zaman Sakarya’mızın tarım alanında bir numaraya taşıyacak. Hava ve iklimin müsait olduğu bir ortamdayız. Bu topraksız tarımın araştırılıp Sakarya’mıza kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.