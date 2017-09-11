(Özel Haber) Minik öğrenciler oryantasyon eğitimine başladı

Okullarına aileleriyle birlikte gelen ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin heyecanları gözlerinden okunurken, kimi öğrenciler ise ailelerinden ayrılmanın hüznünü yaşadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı, oryantasyon süreci ile başladı. Yeni öğrencilerin okula alışması, uyumu ve okul kurallarını öğrenmesi için yürütülen program çerçevesinde velilerin de öğrencilere eşlik ettiği oryantasyon eğitimi renkli görüntülerin yaşanmasına sebep oldu. Sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte okullarına gelen minik öğrenciler için ilk zil çaldı. Minik öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşları ile tanışıp sınıflarını gezdi. Bazı öğrenciler okula gelmenin heyecanını yaşarken, anne ve babalarından ayrılmak istemeyen bazı öğrenciler ise sınıf sıralarında gözyaşı döktü.

"Yeni arkadaşlar edindiğim için mutluyum"

Adapazarı Atatürk İlkokulu 1. sınıfına başlayan 6 yaşındaki Kaan Kaya, okula başlamanın heyecanlı ve güzel olduğunu dile getirerek, annesinden ayrılmanın biraz sıkıntılı olduğunu söyledi. 6 yaşındaki diğer bir öğrenci Yusuf Şen ise, "Çok güzel hissediyorum, arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Okula gelerek yeni arkadaşlar edindim, ailemden ayrıldığım için üzgün değilim. Yeni arkadaşlar edindiğim için mutluyum" derken, diğer bir öğrenci ise ailesinden ayrıldığı için gözyaşlarına hakim olamadı. 1. sınıfa başlayacak olan Zeynep Erva Çimtay, annesinden ayrıldığı için üzgün olduğunu ve annesini istediğini söyledi.

"Aile bireyleri olarak bu eğitimden memnunuz"

1. sınıfa başlayacak olan torununu okula getiren İbrahim Bozkurt, "Bu eğitim çocuklarımız için faydalı. Hem alıştırma yönünden, eğitim yönünden çocuklara fayda sunan bir aktivite. Memnunuz öğretmenlerimiz, müdürlerimiz sağolsun büyük çaba sarf ediyorlar. Bizde aile bireyleri olarak bu durumdan memnunuz. Tabi çocuklarımız ailelerinden ayrıldıkları için bazen zorluk çekiyorlar, biraz yabancılık çekiyorlar ilk başladıkları gün olduğu için. Ama sonra yavaş yavaş öğretmenlerimizin de yardımıyla bu aşamayı atlatacaklar" dedi.

"Çocuklarla birlikte bizler de heyecanlıyız"

Çocuklar kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu dile getiren öğretmen Sevim Tuncer, "Atatürk İlkokulunda öğretmenim. 34 yıllık öğretmenim, bu yıl öğrencilerimle birlikte 1. sınıfa başladık. Çocuklarla birlikte bizler de heyecanlıyız. İlk oryantasyon eğitiminde çocukları tanıdığımız için de mutlu oluyoruz. İlk hafta çok kalabalık olmadan çocuklar okula gelip arkadaşlarını tanıması ve okulu tanımasını çok yararlı buluyorum. Bugün de böyle telaşlı, heyecanlı ve güzel bir gün oldu" diye konuştu.

"Hayata geçirilen güzel projelerden bir tanesi"

Atatürk İlkokulu Müdürü Müdür Turan ise, "2017-2018 eğitim-öğretim yılının bugün ilk günü, yoğun bir şekilde öğrenciler ve velilerimiz ile birlikte. Oryantasyon eğitimi okulu tanımak, çevreyi, idareyi tanımak için yapılmış bir program. Aslında bakanlığımızın birkaç yıldır düşünmüş olduğu ve hayata geçirdiği güzel projelerden bir tanesi. Yani en azından okullar daha fazla kalabalıklaşmadan, sadece ana sınıfı, birinci ve beşinci sınıfların önceden gidip okullarını tanımaları, okula alışmaları bakımından daha güzel. Şuanda oryantasyon eğitiminde 1. sınıflardan 370 öğrencimiz, 150 tane de ana sınıfı öğrencimiz var. 1 hafta boyunca eğitim görecekler. Diğer hafta okullar açıldığında ise toplam öğrenci sayımız bin 800 olacak. Bugün pek ağlayan, sızlayan kimse de olmadı. Ben ağlayan öğrenciler daha fazla olur diye beklerken, böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Sağ olsun öğretmen arkadaşlarımızın da ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini gördüm, bu da beni memnun etti" şeklinde konuştu.