(Özel Haber) Ramazan’da kalitesiz tatlıya dikkat

Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşması ile birçok tatlının yanı sıra baklavanın da tüketimi arttı. Merdiven altı üretilen ve kilosu 50 TL’nin altında olan baklava ise insan sağlığını tehdit ediyor. Sakarya’da 30 yıldır tatlı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Ali Örs, tatlı sevenleri uyararak kalitesiz tatlının çok net bir şekilde anlaşılabileceğini söyledi. Örs, Ramazan ve bayramlarda vatandaş tarafından daha çok tercih edilen baklava yapımında kullanılan malzemelerin önemine vurgu yaptı. Bugünkü şartlar altında kaliteli baklavanın kilosunun 40-50 liraya satıldığını ifade eden Örs, markasız, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen baklavanın ise 25-30 liraya bulunabildiğini, bu ürünlerin de insan sağlığına birçok zararı olduğunu belirtti.

"Tereyağının kilosu 50, fıstığın 200 TL olduğu yerde baklava 25-30 TL olmaz"

Kalitesiz tatlının kolay bir şekilde anlaşılabildiğini söyleyen Ali Örs, “Kalitesiz tatlı aslında çok net bir şekilde anlaşılır. Baklavada kullanılan 3-4 tane ana madde vardır malzeme olarak. Birincisi yağıdır. Tereyağı kullanmazsanız eğer yediğiniz zaman midenizde yanma yapar, birincisi budur. İkincisi ise kullanılan şekerdir. Eğer normal toz şeker yerine glikoz kullanılırsa bu da yediğiniz zaman boğazınızda yanma ve daha sonra midenizde yanma yapar. Bunların haricinde tabii diğer aşamalar da çok önemlidir. Bir de dikkat edilmesi gereken en önemli husus baklavanın fiyatıdır. Mesela bugünkü şartlarda 40-50 TL’nin altında olan baklavaları almayalım, insanlara tavsiyemiz bu olsun. Zaten tereyağı fiyatları 45-50 TL, fıstığın 200 TL, cevizin 50 TL olduğu yerde 25-30 TL’ye baklava olmaz. 50 TL’nin altında olan baklavalar kalitesizdir. Buna dikkat etmek lazım. Baklava ucuzsa onu kesinlikle almayalım” dedi.

“Kalitesiz baklava sağlığa birçok zarar veriyor”

Kalitesiz baklavanın insan sağlığına verebileceği zararlar hakkında konuşan Örs, “İyi bir yağ kullanılmıyorsa midenizi bozar, karaciğerinizi bozar. Glikoz kullanılıyorsa eğer glikoz karaciğerde depolanır ve insan vücudundan atılmaz, hastalık yapar, karaciğerinizi bozar. Yani kalitesiz baklavanın insana birçok zararları vardır. Vitamin alayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz, buna dikkat etmek lazım” diye konuştu.

“Ramazan ayında en çok baklava ve güllaç tercih ediliyor”

Ramazan ayında en çok satılan tatlılardan da bahseden Örs, “En çok satılan tatlılarımız içerisinde baklava çeşitlerimiz var, güllacımız yine Ramazan’ın vazgeçilmez tatlısıdır. Yani çoğunlukla güllaç ve baklava çeşitlerimiz revaçta. Tulumbamız, ekmek kadayıfımız, yani çoğu tatlı türüne talep yoğun Ramazan ayında. Tatlı çeşitlerimizin hemen hemen hepsi yoğun bir şekilde satışa devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Baklava alacaklar bu hususlara dikkat”

Baklava alacak vatandaşları ucuza almamaları konusunda uyaran Örs, “Bayram yaklaşıyor, insanlar evlerine tepsi tepsi alacaklar. Burada fiyatlara çok dikkat etmek lazım. Yani ucuza mal edilen baklava, kötü kullanılan malzemeden elde edilen baklava ucuza satılıyor. Bizim fiyatlarımız bir tepside 150 TL bandında olacak bayram için. Çünkü gerçekten kullanılan malzemeler A kalite olduğu için bu da maliyeti yükseltiyor. Tepsisi 40-50 TL’ye satılan yerleri görüyoruz ve halkımıza bunları tavsiye etmiyoruz. Kullanılan malzeme kötüdür, ondan dolayı fiyatı ucuzdur. Baklava alacak vatandaşlar için söylüyorum; fiyatlara takılmasınlar, ucuz diye baklava alıp yemesinler çünkü bu hem sağlıklarını bozar hem de paraları boşuna gitmiş olur. 15-20 TL’ye baklava alıp yemesinler. Bu fiyata alınan baklava sağlığınıza zarar verebilir” ifadelerini kullandı.