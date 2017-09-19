(Özel haber) Sakarya’da 70 kiloluk Saint Bernard türü köpek çalındı

Henüz yavruyken aldığı köpeğinin çalınmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan Öziş, “Sanki bir anne evladını askere gönderir ya odası boş kalır bende şu an o duygulardayım” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde herkes tarafından sevilen ismi de ’Cigo’ olan 70 kiloluk Saint Bernard türü köpek kendi başına dolaşmaya çıkar, daha sonra tekrar kulübesine gelerek yatardı. Ancak ’Cigo’ bir süre önce ortadan kayboldu. Sokak sokak Cigo’yu arayan Öziş, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde köpeğinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığını fark etti. Durumu polise bildiren Öziş, bir an önce köpeğinin bulunmasını istedi.

“Bebeklikten beri bakıyorum”

Cigo’yu daha 2 ay 10 günlükken aldığını belirten Cihat Öziş, “Köpeğim Saint Bernard cinsi bir köpek. İsviçre dağ köpeği olarak geçmektedir. Çok uysal bir köpektir, uysal bir ırktır. Zaten benim bu köpeği 3 buçuk sene önce almamdaki sebep evlat gibi bakıyorum ona ben. Sebebi uysal olması, sert bir köpek olmaması. İnsanlarla iyi geçinmesidir. Onun için ben bu köpeği tercih ettim. Aldığımda çok küçük bir yavru idi 2 ay 10 günlüktü. Bebekliğinden beri yaklaşık 4 seneye yakın köpeğime bakıyorum” dedi.

“Başka bir şehre götürüldüğü tahmin ediyorum”

Çalınan köpeğinin başka bir şehre götürüldüğü tahmin eden Öziş, “Köpeğim evlat gibiydi. Burada iş yerimde herkes severdi onu. Gezdirirlerdi, insanlarla iyi geçinirdi. 1 yaşındaki çocukla bile gayet iyi geçinir üstüne çıksın, insin binsin hiçbir şey yapmazdı. Köpeğimi yaklaşık bir buçuk ay evvel tanımadığımız biri bağlayıp götürdü. Bağlayıp götürmeseydi köpeğimi buralarda gezer yarım saat, 10 dakika, en fazla bir saat sonra tekrar gelerek kulübesine yatardı. Yemeği, suyu hepsi hazır buradadır. Şu anda kulübesi boş kaldı. Özlüyoruz köpeğimizi. Hanımın, çocuklarım, arkadaşlarımın hepsi üzgünler. Şu anda köpeğimin kulübesi boş. Sanki bir anne evladını askere gönderir ya odası boş kalır bende şu an o duygulardayım. Polise gittim kamera kayıtlarını inceledik. Bir güvenlik kamerasından inceledim bağlayıp kişi köpeği götürüyor. Bağlamasa zaten köpeğim gitmez. Ben köpeğimi başka bir şehre götürdü diye tahmin ediyorum” diye konuştu.

“Bana bilgi verene bin TL ödül"

Köpeğinin nerede olduğunu söyleyene bin TL ödül vereceğini de belirten Cihat Öziş, “Köpeğimden ümidimi kesmekte istemiyorum. Bu köpeğim hakkında bana bilgi verecek olana bin TL bir ödülüm var. Büyük bir para değildir ama ben köpeğime kavuşmak istiyorum. Böyle bir bilgi gelirse köpeğimiz şuradadır diye bende köpeğimi alırsam bana haber verene bin TL para ödülüm var. Evet çalan kişi pişman olur getirsin köpeği geri ona bile bin TL para getireceğim. Hırsız köpeğimi geri getirsin affedeceğim ve parası verip göndereceğim” dedi.

Öte yandan, köpeğin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs ’Cigo’yu bağlayarak kendi köpeğiymiş gibi götürmesi gözüküyor.