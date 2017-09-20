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20 Eylül 2017 10:25

(Özel Haber) Sakarya’da ayva hasadı Ekim ayında başlıyor

Geyve denince ilk akla gelen meyve olan ve dalların altın sarısı diye adlandırılan ayvanın hasadı Ekim ayının başında başlayacak.

(Özel Haber) Sakarya’da ayva hasadı Ekim ayında başlıyor

20 Eylül 2017 10:25


Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan, pazarda oldukça ilgi gören Geyve ayvasının 2017 yılı hasadı başladı. Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Geyve ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Ekim ayı içerisinde toplanmaya başlanan ayva meyvesi üreticinin yoğun bakım mücadelesinden sonra hasat dönemine geldi.



"Geyve Belediyesi ayvanın patentini de aldı"


Geyve Belediyesi’nin ayvanın patentini aldığını belirten 30 yıldır çiftçi ve üretici Fatih Erdoğan, "Sakarya Geyve’de yaşıyorum çiftçilik ile uğraşıyorum, ayva yetiştiriyoruz, ayva bahçelerimiz var. Mücadelemizin yüzde 80’i ayva adına. Geyve Belediyesi ayvanın patentini de aldı. Bu sene rekolteden irilik olarak çok güzel, o kaliteyi yakaladık. Memnunuz, genellikle ayvalarımız bu sene çok güzel. Çiftçi arkadaşlarımız ile de irtibat halindeyiz. Suyunu, gübresini ve ilacını veriyoruz bu senede hava şartları yardım etti yağışlı gitti, bu sene kaliteyi yakaladık diyorum Geyve olarak. İyi ayva; güzel bakımlı, gübresini, suyunu, teklemesini ve budaması yapıldıktan sonra ayva verimini, kalitesini yakalarız. Vatandaşlar ise iyi ayvayı nasıl anlıyor dersek, zaten ayva tezgahta kendini belli eder duble ayva, iri ayva, sarı ayva kendini tezgahta resim gibi sergiler" dedi.



"Ayva meyvesini ye çocuğun güzel olsun"


Ayva’nın bir çok vücut rahatsızlığına iyi geldiğini de belirten Erdoğan, "Haftada bir defa öldürücüsünü, iç kurdunu sistemik ilaçlar ile ilaçlayarak mücadelesine devam ediyoruz. Ayvanın faydaları; mideye çok iyi gelir, mide hazımsızlığına. Bir de bir rivayete göre hamile hanımların, aş erdikleri zaman ayva meyvesini yedikleri zaman doğacak çocuklarının çok güzel olacağı söyleniyor. Ayvanın her derde şifa olduğunu biliyoruz. Yurtdışında bir çok yere ihraç ediliyor; Rusya, İtalya ve Avrupa ülkelerine ihracat oluyor Geyve’den. Yüzde 80 oranında ayvalarımız güzel. Mücadelemizi sürdürüyoruz çiftçiler olarak. Geyve ilçemiz olarak Türkiye’nin yüzde 80 ayva ihtiyacını karşılamaktayız, bundan da tabi ki gurur duyuyoruz" diye konuştu.




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