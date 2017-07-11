Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:54

(Özel haber) Suriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeği ve karnındaki yavrusu ile öldürülen Suriyeli annenin ölüme gitme anı kameralara yansıdı.

(Özel haber) Suriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşler

11 Temmuz 2017 13:54


Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Suriyeli 9 aylık hamile Mefta Emani, karşı komşusu Birol K. ile arkadaşı Cemal B. Tarafından zorla ormana götürülüp tecavüze uğradı. Ağlayan bebeği boğarak öldüren iki cani, anneyi de başını ezerek öldürdü. Annenin karnında ki bebekte kurtarılamadı.


Vahşi cinayetin ardından yakalanan iki zanlı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay tüm Türkiye’yi üzüntüye boğarken, binlerce vatandaş Suriyeli annenin cenazesine katıldı.


İki katil zanlısının Suriyeli anneyi ölüme götürme anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, iki cani ile 9 aylık hamile Mefta Emani ve 10 aylık ölü bebeğinin bulunduğu otomobil hızla ormana doğru ilerliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!