(Özel haber) Suriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü Suriyeli 9 aylık hamile Mefta Emani, karşı komşusu Birol K. ile arkadaşı Cemal B. Tarafından zorla ormana götürülüp tecavüze uğradı. Ağlayan bebeği boğarak öldüren iki cani, anneyi de başını ezerek öldürdü. Annenin karnında ki bebekte kurtarılamadı.

Vahşi cinayetin ardından yakalanan iki zanlı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay tüm Türkiye’yi üzüntüye boğarken, binlerce vatandaş Suriyeli annenin cenazesine katıldı.

İki katil zanlısının Suriyeli anneyi ölüme götürme anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, iki cani ile 9 aylık hamile Mefta Emani ve 10 aylık ölü bebeğinin bulunduğu otomobil hızla ormana doğru ilerliyor.