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03 Temmuz 2017 10:33

(Özel Haber) Tüp mide ameliyatıyla 1 yılda 56 kilo verdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ve fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Cüneyt Kılıç, 1 yılda tam 56 kilo vererek 144 kilodan 88 kiloya indi.

(Özel Haber) Tüp mide ameliyatıyla 1 yılda 56 kilo verdi

03 Temmuz 2017 10:33


Adapazarı’nda yaşayan ve aperatifçilik yapan 30 yaşındaki Cüneyt Kılıç adlı vatandaş, küçük yaştan beri kilolarıyla başının dertte olması nedeniyle kendi imkanlarıyla kilo vermeye çalışsa da başarılı olamayınca tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyata girdiğinde 144 kilo olan Kılıç, 1 yıl içerisinde 56 kilo vererek 88 kiloya indi. Küçük yaştan beri kilolarıyla mücadele etmeye çalıştığını ve tüp mide ameliyatı sayesinde hayatının değiştiğini ifade eden Kılıç, "Kendimi bildim bileli bu kilolarımla mücadele ediyordum. Bu ameliyata karar verdiğimde 144 kiloydum. Artık hayatım çekilmez bir hal almıştı" dedi. Kendi çabalarıyla kilo vermeye çalışan Kılıç, başarılı olamadığını, hatta verdiği kiloları fazlasıyla geri aldığını belirterek şunları söyledi: "Kendi çabalarımla kilo vermeye başladım. Veriyordum, verdiklerimi geri alıyordum. Hatta iki katıyla geri alıyordum".


Cüneyt Kılıç, kiloluyken hayatının zorluklarla geçtiğini, günlük hayatında sürekli sıkıntılar yaşadığını, insanların alaycı bakışlarına maruz kaldığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Merdiven çıkamıyordum. İnsanların arasına karışamıyordum. Kendime karşı bir öz güvenim vardı ama bir yanım hep eksikti. İnsanların bakışları, alay edici tarzda gelişleri... Bu bakışlardan rahatsız oluyordum. Rahatsızlığımı dile getiremiyordum. Getirdiğimde de kırıcı oluyordum. Yani çok zorluklar yaşıyordum. Kıyafet konusunda çok zorluklar yaşıyordum. Dolmuşa binerken çok zorluklar yaşıyordum ".


Kendi çabalarıyla kilo vermeye çalışan, vücut geliştirme de dahil bir çok spor dalıyla uğraşan ancak kilo veremeyen Kılıç, tereddütleri olmasına rağmen tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Doktor Kerem Karaman tarafından mide küçültme ameliyatı olan Kılıç, doktorunun kendisini bu konuda çok iyi bilgilendirdiğini, ilk 1 yılın sancılı geçeceğini söylemesine rağmen hiç bir sıkıntı çekmediğini belirterek doktoruna teşekkür etti.


Tüp mide ameliyatı sonrasında 56 kilo vererek 88 kiloya inen Kılıç, artık kendine uygun kıyafet bulmakta zorlanmadığını, merdiven çıkarken sıkıntı yaşamadığını, araçlara da rahatça ve kolayca binebildiğini, toplum içine girmekten çekinmediğini söyleyerek "İnsanların bakış açıları değişti. Bize olan tavırları değişti. Konuşmalarımız değişti" dedi. Hayata tekrar başlamış gibi hissettiğini ifade eden Kılıç, kilo vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.




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