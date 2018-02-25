Hendek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ile Hendekli Görme Engelliler öncülüğünde engellileri anlamak amacıyla 9 Ocak’ta Rasimpaşa Camii karşısında hizmete giren Görme Engelliler Empati İstasyonu, Türkiye’de ikinci

empati istasyonu olma özelliğini taşıyor. Saat 10.00 ile 16.00 arasında hizmet istasyon, 42 günde yaklaşık 6 bin misafire kapılarını açtı.

Görme Engelliler Empati İstasyonu rehberlerinden Yusuf Durdurmuş, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde vatandaşların görme engellileri daha iyi anlayabilmeleri için bir empati istasyonu kurduk. Empati istasyonumuzda yaklaşık 42 gündür halkımıza, vatandaşımıza hizmet verdik. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin ziyaretçimiz oldu. Bunun 3 bini okullar, diğer 3 bini ise halktan oldu. Sakarya ve çevre illerinden de gelen misafirlerimiz oldu. Ziyaretçilerimiz burada görme engelliler ile ilgili kurulan empati istasyonumuza gelerek güzel bir deneyim sahibi oldular. Biz amacımıza ulaştık. Görme engelliler ile alakalı kurulan bu empati istasyonu, gören vatandaşları ilgilendiriyordu. Çünkü buraya gelen vatandaşlarımız karanlık bir dünyaya giriyorlar. Ve burada görme engelliler ile ilgili deneyime sahibi oluyorlar. Bu deneyimlerle de biz sokağa çıktığımızda halkımız, vatandaşlarımız bizlere daha duyarlı oluyor ve daha yardımcı oluyorlar. Biz burada 4 eğitimciyiz. 4 kişiyle burada rehberlik yaptık, en iyi şekilde vatandaşlarımıza 42 gündür hizmet verdik. Empati istasyonumuzu biz bugün kapatıyoruz, sonlandırıyoruz. Ancak ekip arkadaşlarımız ile beraber yeni çalışmalarımız, yeni projelerimiz olacak. İnşallah daha iyi, güzel ve etkin projeler ile yine biz vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Görme engelli Empati İstasyonu rehberleri Muammer Şefik ve Özgür Becit ise vatandaşları empati istasyonunda en iyi şekilde ağırlayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, istasyonu ziyarete gelen ve gelmeyen herkese teşekkürlerini ilettiler.

"Görme engellilerin hislerine tercüman oldular"

İstasyona gelen yaklaşık 6 bin vatandaş, kapıda karşılanarak Empati İstasyonu rehberleri tarafından içeriye alındı. İstasyona alınan vatandaşlar, görme engellilerin kullanmış olduğu beyaz bastonlarla yürüdü. Ardından görme engelliler tarafından kullanılan Braille alfabesi ile kitaplar okundu. Pazar yerine giderek alışveriş de yapan ziyaretçiler, bastonla sinyalizasyon sistemi ile donatılmış trafik ışıklarından geçerek görme engelli vatandaşların yaşadıkları duygu ve hisleri tatmış oldu. İstasyon bugün hizmete kapandı.