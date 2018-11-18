(ÖZEL) İyi bir kabak tatlısı kaynayarak değil, demlenerek yapılmalı

Sakarya denince öncelikle akla gelen meşhur kabak tatlısı artık Sakarya ile özleşerek dev bir marka haline geldi. 7 yıldır bu işe verdiği emekleri sayesinde kabak tatlısı ve ürünlerine ait işletmesi bulunan Semiha Öztürk, kabak tatlısının püf noktaları hakkında bilgiler verdi.

İyi bir kabak tatlısının nasıl yapıldığından bahseden Semiha Öztürk, “7 yıldır kabak tatlısına emek ve gönlümü vererek bir işletme sahibi oldum. İşletmemiz de bayan arkadaşlarımızla kabak tatlısı yapıyoruz, bu işe gönül verdik. Kabak, Sakarya'da yetişen en güzel ürünlerden bir tanesi. Patatesimiz de meşhur ama kabağımız daha öncelikli geliyor. Kabak tatlısı yapmak için biraz emek ve uğraş gerekiyor. Güzel bir kabak tatlısı yapmadan önce hissedebilmek lazım, kabağın duygusunu almak ve çok emek vermek lazım. Bizde doğru bilinen yanlışlar var. Kabak sanki 3-5 saat içerisinde sonuca varılacakmış gibi düşünülür ama kabak tatlısını yapabilmek için uzun bir zaman lazım. Biz bunu 3 günde yapıyoruz burada. Yani 3 günlük bir zaman sonucunda istediğimiz sonuca ulaşabiliyoruz. O yüzden emek isteyen bir iş aslında. İyi kabak tatlısı yapabilmek için kabak seçmek önemlidir. Sonra da işçilik yani işçiliğini bilmek, kabaktan anlamak lazım. İlk başta küçük bir püf noktasını söyleyeyim. Kabak, şeker ile ilk anda buluşturulmaz. Buluştuğunda kabak tatlısı içine kadar şekerini almaz. Biraz kabağı yumuşatmak lazım. 8-10 aşama sonrasında kabak tatlısına şekeri vermek gerekiyor. Bu da en önemli püf noktalarından biri aslında doğru bilinen yanlışlar; şeker ile kabağı birleştirip kabak tatlısı yapmaya çalışıyoruz ama bu sağlıklı bir sonuç değil. Lezzetli bir kabak tatlısı yapabilmek için öncelikle ne istediğiniz ve nasıl bir lezzet istediğinizi bilmek lazım. İyi bir kabak tatlısı için uzun zaman gerekir. İyi bir kabak tatlısı kaynayarak değil, demlenerek olur. Bu bizim işletmemizde kullandığımız en önemli cümlelerden bir tanesi” dedi.

“Kadın, kadının halinden anlar”

İşletmesinde 7 adet kadın çalıştıran ve "Kadın kadının dostudur" diyen Öztürk, “Kadın ile olmak ayrı bir keyif. Çünkü kadın kadının halinden anlar, hepimiz anneyiz ve çocuklarımız için bu emeği veriyoruz. Hem eğleniyor, hem derdimize ortak oluyor hem de bir kazanç elde ediyoruz. Benim ile beraber işletme de 7 bayanız. Kadın, kadının halinden anlar, dostu ve destekçisidir. Biz hepimiz Sakaryalıyız ve işin çekirdeğinden yetiştik. Kabak tatlısının nasıl olduğunu, hizmetin nasıl olduğu ve müşteri kapıdan içeriye girdiğinde ne istediğini anlarız yani. İşletmemizde kadın tercih edilmesinde asıl neden bu” diye konuştu.

“Sakaryalı sever kabak tatlısını”

Sakaryalıların kabak tatlısını sevdiğinden bahseden Semiha Öztürk , “İyi kabak tatlısını anlayabilmek için öncelikle baktığınız zaman renginin kıvamı ve şerbetinin kıvamı çok önemlidir. Açık renk kabaklarda istediğiniz kıvamı yakalayamazsınız. Çok şekeri almış olmaz. Koyu renk ve koyu şerbet her zaman daha iyidir. Yani iyi bir kabak tatlısını anlamak için baktığınızda hissedilebilir, tadına bakmanıza gerek yok, görüntüsünden anlaşılır. Kabak tatlısı yapılırken ilk başta en büyük hata ile başlıyoruz. Şeker ve kabağı ilk başta buluşturmak ile istediğiniz sonuca varamazsınız. Demlenmesi lazım, kabak şekerinin az verilmesi lazım. Hepsini aynı anda verirseniz kabak çok yoğunlaşır ve istediğiniz lezzet ile kıvamı yakalayamazsınız. 8-10 aşamaya bölmeniz lazım şekeri. Kabağı temizledik, tencereye attık da üzerine şekeri atalım, işte kabak tatlısı oldu diye bir durum yok. Sakarya'da kabak tatlısına ilgi çok fazla. Sakaryalılar genelde kabak tatlısını seviyorlar. Hep insanlarda şu söz vardır; babaannemin, ananemin ya da büyüklerinin kabak tatlısını örnek verirler yani. O yüzden Sakaryalı sever kabak tatlısını” şeklinde konuştu.

“Ceviz veya kaymak eklenir”

Öztürk sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Kabak tatlısının öncelikle aslında sade yenerek o tadının alınması çok önemli. Ama o yoğun tadı kesmesi için yanında eklemeler yapılabilir yani tahin, kaymak ya da ceviz. Ama sade yendiği zaman bile çok güzel bir tatlı. Ve en önemlisi iki ürün var; şeker ve kabak. İçerisinde yağ ya da herhangi bir katkı maddesi yok. Bir anlamdan da çok sağlıklı bir yiyecek. Bir kabak dilimi en az 8-10 kez el değiştiriyor. Yani attığınız gibi tencereye kaynayıp servise çıkma olayı yok. Tencere değiştirmesi, işlenmesi biraz zaman alıyor. Benim tavsiyem ilk olarak sek bir halde kabağın tadının alınması lazım isteğe göre tabii. Tat yoğunlaştıkça tahin, ceviz veya kaymak eklenir. Onlar tadı yumuşatmak içindir. Tabii ki lezzet katar. Ama öncelikle kabağın tek yenmesi lazım. İyi bir kabak tatlısı yapabilmek için ustalık lazım, uzun yıllar lazım. 3-5 pişirmede, 3-5 kabak ile usta olunmaz. İyi lezzet için önce usta olmak lazım ya da kabak tatlısının usta ellerden çıkması lazım. Gönül vermek lazım, duyguyu katmak lazım. Çünkü hepsi ayrı bir ruhtu kabakların, hepsi farklıdır. 8-10 tane kabak aynı tencerede buluşur ama önemli olan aynı sonuca varmaktır. Lezzette aynı sonucu yakalayabilmektir, bu da ustalık istiyor."