(Özel) Kulübesi yanan köpek yürek burktu

Kaynarca ilçesi Merkezce Mahallesi’nde Oğuzhan Şeker’e ait köpeğin kulübesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kulübe kül olmaktan kurtarılamadı. Kısa sürede alevler kulübeyi küle çevirirken, kulübesinin yanmasını izleyen köpeğin görüntüleri duygulandırdı.

Oğuzhan Şeker, köpeğinin kulübesini çok sevdiğini ve doğumundan sonra 4 yıldır kulübede yaşadığını söyledi.

Sahibi tarafından çekilen görüntülerde, köpeğin yanan kulübesini uluyarak adeta ağlıyormuş gibi izlemesi yer alıyor. Daha sonra köpek sahibi tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor.